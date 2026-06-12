Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin "suçluyu kayırma" suçlamasıyla yargılanan 15 sanığın davasında yeni duruşma tarihi açıklandı. Mahkeme, avukatların mazeret bildirmesi nedeniyle dosyanın 1 Ekim'de yeniden görüşülmesine karar verdi.
Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylülde cenazesi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin 'suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 3'ü çocuk 15 kişinin yargılandığı dava, avukatların mazeret bildirmesiyle Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesince 1 Ekime ertelendi.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cinayete ilişkin tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamıştı. Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası ise 'nitelikli kasten öldürme suçuna yardım' kapsamında değerlendirilmesiyle yeniden yargılandığı davada 17 yıl hapis cezası almıştı.
Kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada yargılama süreci 1 Ekim'de devam edecek.
Adıyamanlılar Net