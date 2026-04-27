Adıyaman'da çocuk nüfusu 194 bin 963

Açıklanan verilerle birlikte Adıyaman'da çocuk nüfus oranı da netleşti. Buna göre, çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 31,6 olarak kaydedildi. Toplam nüfusun 194 bin 963'ünü çocuklar oluşturdu.

Yaş gruplarına göre dağılım incelendiğinde; 0-4 yaş arası çocuk sayısı 45 bin 55, 5-9 yaş arası 56 bin 745, 10-14 yaş arası 59 bin 296 ve 15-17 yaş arası çocuk sayısı ise 33 bin 867 olarak açıklandı.

Adıyaman'da 168 bin 721 hane bulunuyor

TÜİK tarafından açıklanan verilerde Adıyaman'daki hane sayısı da yer aldı. Buna göre, il genelinde toplam 168 bin 721 hane bulunuyor.

Hanelerin yüzde 47,2'sinde 0-17 yaş grubunda çocuk bulunmazken, en az bir çocuk bulunan hane oranı yüzde 52,8 olarak açıklandı.

