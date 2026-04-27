Adıyaman Belediyespor, play-off serisinin ilk karşılaşmasında Besni Akınspor'u 2-1 mağlup ederek seriye galibiyetle başladı. Adıyaman Üniversitesi Stadı'nda oynanan mücadelede karşılaşma büyük çekişmeye sahne olurken, ev sahibi ekip kritik üç puanın sahibi oldu.

Alınan sonuçla birlikte Adıyaman Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) hedefi doğrultusunda önemli bir adım atarken, gözler Kahta Belediyespor ile oynanacak bir sonraki karşılaşmaya çevrildi. Teknik heyet ve futbolcuların hazırlıklarını ara vermeden sürdürdüğü belirtildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada takımı tebrik ederek, 'Besni Akınspor karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak play-off yolunda önemli bir avantaj elde eden Adıyaman Belediyespor'umuzun futbolcularını, teknik ekibimizi ve takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımızı yürekten kutluyorum, BAL yolunda başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Tutdere, Besni Akınspor camiasını da centilmence mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Öte yandan alınan galibiyet, kentte büyük heyecan oluşturdu. Taraftarların Kahta Belediyespor ile oynanacak kritik maç öncesi takımlarına desteğini artırdığı ve şehirde play-off atmosferinin hissedildiği belirtildi.

Kaynak : PERRE