Kahta Belediyespor U-15 Takımı, Adıyaman U-15 Ligi finalinde Adıyaman Uğurspor'u 4-0 mağlup ederek il şampiyonu oldu. Bu sonuçla ekip, bölge şampiyonasında Adıyaman'ı temsil etmeye hak kazandı. Sahaya koyduğu disiplinli oyun, mücadele gücü ve takım ruhuyla dikkat çeken genç futbolcular, kulübün altyapıdaki başarı grafiğini sürdürdü.

Kahta Belediyespor, altyapıdan A takıma kadar elde ettiği sonuçlarla dikkat çekti. U-13 Takımı'nın il şampiyonu olduğu kulüpte, U-16 ve U-17 takımları elit ligde 3'üncülük elde etti. U-19 takımı gelişimini sürdürürken, A takım ise 1. Amatör Lig'i lider tamamlayarak play-off finaline yükseldi.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, elde edilen başarıların altyapı çalışmalarının bir sonucu olduğunu belirterek, genç sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti. Genç sporcuların ortaya koyduğu azim ve karakterin geleceğe dair umut verdiğini belirten Hallaç, emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti ve destek veren taraftarları tebrik ederek hedeflerinin daha büyük başarılar olduğunu belirtti.

Kahta Belediyespor U-15 Takımı'nın bölge şampiyonasında da aynı başarıyı sürdürmesi bekleniyor.

