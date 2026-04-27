Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, nisan ayının sonlarına gelinmesine rağmen belirli aralıklarla devam eden yağışların bugün etkili olacağı meteoroloji 13. Bölge müdürlüğü tarafından açıklandı.

Haftanın ilk gününün yağışlı geçmesinin beklendiği Adıyaman genelinde yarından itibaren bulutlu bir havanın hakim olunmasının beklendiği açıklandı.

27 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 10/24 derece

Besni 8/ 20 derece

Çelikhan 6/20 derece

Gerger 10/23 derece

Gölbaşı 7/23 derece

Kahta 12/24 derece

Samsat 11/24 derece

Sincik 8/ 18 derece

Tut 11/22 derece

28 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 10/ 24 derece

Besni 8/ 21 derece

Çelikhan 8/21 derece

Gerger 10/23 derece

Gölbaşı 7/23 derece

Kahta12/25 derece

Samsat 12/25 derece

Sincik 8/ 18 derece

Tut 11/23 derece

Kaynak : PERRE