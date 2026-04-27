Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, nisan ayının sonlarına gelinmesine rağmen belirli aralıklarla devam eden yağışların bugün etkili olacağı meteoroloji 13. Bölge müdürlüğü tarafından açıklandı.
Haftanın ilk gününün yağışlı geçmesinin beklendiği Adıyaman genelinde yarından itibaren bulutlu bir havanın hakim olunmasının beklendiği açıklandı.
27 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 10/24 derece
Besni 8/ 20 derece
Çelikhan 6/20 derece
Gerger 10/23 derece
Gölbaşı 7/23 derece
Kahta 12/24 derece
Samsat 11/24 derece
Sincik 8/ 18 derece
Tut 11/22 derece
28 Nisan Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 10/ 24 derece
Besni 8/ 21 derece
Çelikhan 8/21 derece
Gerger 10/23 derece
Gölbaşı 7/23 derece
Kahta12/25 derece
Samsat 12/25 derece
Sincik 8/ 18 derece
Tut 11/23 derece
Kaynak : PERRE