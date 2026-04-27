Adıyaman Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hüseyin Göçer ile yönetim kurulu üyeleri, Özel Adıyaman Park Hospital Müdürü Ahmet Gümüş'ü makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette sağlık hizmetlerine erişim, hizmet kalitesinin artırılması ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Dernek Başkanı Hüseyin Göçer, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ve kaliteli şekilde ulaşmasının önemine dikkat çekerek, Özel Adıyaman Park Hospital yönetimine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette ayrıca, Özel Adıyaman Park Hospital ile Muhtarlar Derneği arasında yapılan anlaşma kapsamında dernek üyelerine yönelik yüzde 20 indirim uygulamasının hayata geçirilmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Uygulamanın muhtarlar açısından önemli bir katkı sunduğu ifade edildi.

Hastane Müdürü Ahmet Gümüş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarların toplum ile kurumlar arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini söyledi. Gümüş, Özel Adıyaman Park Hospital olarak halkın yanında olmaya ve sağlık hizmetlerinde kolaylık sağlayacak çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

