Orta Doğu'daki gelişmelere bağlı olarak yükselen petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde seyrettiği belirtilirken, uluslararası finans kuruluşlarının da fiyat beklentilerini yukarı yönlü revize ettiği kaydedildi. Bu kapsamda, küresel piyasalardaki hareketliliğin yurt içi akaryakıt fiyatlarına da yansıdığı ifade edildi. Adıyaman'da akaryakıt fiyatlarında artış beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzine 0,95 TL, motorine ise 2,28 TL zam yapılmasının beklendiği bildirildi. Söz konusu artışın 27 Nisan'ı 28 Nisan'a bağlayan gece itibarıyla pompaya yansımasının öngörüldüğü aktarıldı.

Öte yandan, 23 Nisan itibarıyla motorin grubunda 2,33 TL'lik indirim uygulandığı hatırlatıldı. Yeni zamla birlikte fiyatların yeniden artış eğilimine gireceği belirtildi.

Adıyaman'da ise güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Benzin: 64,91 TL

Motorin: 71,66 TL

LPG: 35,44 TL

Beklenen zamla birlikte akaryakıt fiyatlarının yeniden artış eğilimine gireceği belirtilirken, büyükşehirlerde oluşması öngörülen fiyatlar da paylaşıldı.

İstanbul:

Benzin: 63,71 TL

Motorin: 71,61 TL

Ankara:

Benzin: 64,66 TL

Motorin: 72,73 TL

İzmir:

Benzin: 64,95 TL

Motorin: 73,01 TL

Kaynak : PERRE