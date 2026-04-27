Ünye Offroad Yunus Emre Spor Kulübü Başkanı Alper Argan yaptığı açıklamada; Ünye'de geleneksel hale gelen ve her yıl büyük ilgi gören Uluslararası Ünye Off-Road Yarışı'nın 2026 yılı takviminin netleştiğini belirtti. Argan, organizasyonun 26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Argan, yarışların sahip olduğu uluslararası kimlik ile bu yıl da hem Türkiye'den hem yurt dışından sporcuların katılımıyla daha güçlü bir şekilde hayata geçirileceğini vurgulayarak, bu kapsamda uluslararası temasların başladığını ve organizasyon sürecinin titizlikle yürütüldüğünü dile getirdi.

Argan açıklamasında, organizasyon kapsamında; ,yurt dışından ekipmanlar, yerli ve milli ürünler, Ünye esnaflarının ürettiği yerli ürünlerin sergileneceğini belirterek, etkinliğin sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda üretimin, teknolojinin ve yerel gücün vitrine çıktığı önemli bir platform olacağını ifade etti.

Ayrıca organizasyona yönelik AR-GE çalışmalarının devam ettiğini belirten Argan, her yıl daha kapsamlı ve daha güçlü bir organizasyon hedeflediklerini söyleyerek, 'Off-road'un kalbi bir kez daha Ünye'de atacak. Tüm vatandaşlarımızı ve sporseverleri bu büyük heyecana davet ediyoruz' İfadelerini kullandı.

Gerçekleştirilecek organizasyonun bölge ekonomisine katkı sağlayacağı, Ünye'nin tanıtımına destek vereceği, turizm hareketliliğini artıracağı bildirildi.

