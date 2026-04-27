Kulüpler Arası Halk Oyunları Bölge Yarışması, Adıyaman'da yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona bölge illeri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Adana'dan toplam 30 kulüp ve yaklaşık 600 sporcu katıldı.

Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonunda düzenlenen yarışmalarda, Anadolu'nun zengin kültürel mirasını yansıtan birbirinden etkileyici performanslar sahnelendi. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde; düzenlemeli ve düzenlemesiz stillerde gerçekleştirilen gösteriler, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Aylar süren hazırlıklarını sahneye taşıyan ekipler, hem teknik başarıları hem de sahne enerjileriyle göz doldurdu.

Bölge yarışmaları sonunda dereceye giren takımlar, Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti. Buna göre; minikler Kütahya'da, yıldızlar Konya'da, büyükler Gaziantep'te ve gençler Manisa'da Haziran ayı içerisinde düzenlenecek final müsabakalarında illerini temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü yaptığı açıklamada, 'Adıyaman'da adeta bir şenlik havasında halkımızla buluştuk. 30 Kulübümüzün büyük emeklerle hazırladığı gösterileri izleme fırsatı bulduk. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi bizleri ayrıca memnun etti. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Halk Oyunları Federasyonumuzun iş birliğinde düzenlenen bu organizasyon, kültürel değerlerimizin yaşatılması ve gençlerimize aktarılması açısından büyük önem taşımaktadır. Finallere katılacak tüm ekiplerimize başarılar diliyorum' dedi.

Yarışma süresince sporcuların sergilediği centilmence mücadele, izleyiciler tarafından takdirle karşılanırken; organizasyon, hem kültürel birlikteliğin güçlenmesine hem de gençlerin sanatsal ve sportif gelişimine önemli katkı sağladı.

Program, dereceye giren takımlara ödüllerinin takdim edilmesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.