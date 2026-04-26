Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 26 Nisan 2026 Pazar günü Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Uyarıya göre; Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak ile Elazığ'ın doğu kesimlerinde yağışların etkili olması öngörülüyor.

Yetkililer; sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi. Açıklamada, resmi uyarıların takip edilmesinin önem taşıdığı ifade edildi.

Kaynak: Perre Haber Ajansı