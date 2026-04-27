Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, komşu şehirler Gaziantep, Malatya ve Elazığ ile Besni ve Gerger ilçelerinde etkili olan dolu yağışı sonrası açıklamada bulundu.

Başkan Tutdere açıklamasında, dolu yağışından zarar gören tüm üreticilere, esnafa ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, 'Komşu şehirlerimiz Gaziantep, Malatya ve Elazığ ile Besni ve Gerger ilçelerimizde etkili olan dolu yağışından zarar gören tüm üreticilerimize, esnafımıza ve bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum' dedi.

Başkan Tutdere, bölgedeki mağduriyetlerin giderilmesi için sürecin yakından takip edileceğini belirterek, 'Ürünleri, iş yerleri ve yaşam alanları zarar gören hemşehrilerimizin yaralarının en kısa sürede sarılmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE