Adıyaman Belediyesi, kentte yeşil alan çalışmalarını sürdürerek Yeşilyurt Mahallesi'ne yeni bir park kazandırdı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, deprem sonrası sosyal yaşam alanlarının artırılmasına yönelik projeler hayata geçiriliyor. Son yapılan parkla birlikte kentteki yeşil alan sayısının artmaya devam ettiği bildirildi.

10 Dönümlük Modern Yaşam Alanı

Yeşilyurt Mahallesi'nde yaklaşık 10 dönüm üzerine kurulan parkta 4 bin 646 metrekarelik aktif kullanım alanı oluşturuldu. Parkta basketbol sahası, açık hava fitness alanı, çocuk oyun grupları, çizgi oyun alanı, koşu ve bisiklet yolu ile piknik alanları yer alıyor.

Her Yaşa Hitap Eden Donatılar

Parkın, çocuklar, gençler ve yetişkinler için çok yönlü sosyal yaşam alanı olarak planlandığı belirtildi. Ayrıca otomatik sulama sistemi ile yeşil alanların sürdürülebilirliği sağlanırken, peyzaj çalışmalarıyla bölgeye estetik bir görünüm kazandırıldı.

'Yaşam Alanlarını Artırıyoruz'

Başkan Tutdere, yaptığı açıklamada deprem sonrası sosyal alan ihtiyacının daha da arttığını belirterek, 'Vatandaşlarımızın nefes alabileceği, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği ve gençlerimizin spor yapabileceği alanlar oluşturmaya devam ediyoruz' dedi.

