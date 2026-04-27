Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, OECD Beceriler Zirvesi kapsamında OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye'nin eğitim politikaları, yürütülen reformlar ve uluslararası iş birliği süreçleri ele alındı. Bakan Tekin, Millî Eğitim Bakanlığı olarak OECD ile ilişkileri ve eğitim diplomasisini önemsediklerini belirterek, OECD rapor ve tavsiyelerinin politika geliştirme süreçlerinde referans niteliği taşıdığını ifade etti.

Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılında yapılan düzenlemelerle müfredatın beceri odaklı bir yapıya kavuşturulduğunu söyledi. Eğitimde fiziki altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara da değinen Tekin, son yıllarda derslik ve öğretmen sayısında önemli artış sağlandığını, tüm sınıflarda etkileşimli tahta kullanımına geçildiğini ve dijital eğitim içeriklerine erişimin yaygınlaştırıldığını aktardı.

Mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara da değinen Tekin, işbaşı eğitimleri ve beceri temelli modellerin yaygınlaştırıldığını, Türkiye'ye özgü uygulamaların uluslararası düzeyde ilgi gördüğünü ifade etti. Tekin, mesleki eğitimin hem zorunlu eğitim sürecinde hem de yaşam boyu öğrenme kapsamında geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ise Türkiye ile iş birliğine önem verdiklerini belirterek, PISA verilerinin Türkiye'nin son yıllarda eğitim alanında olumlu bir eğilim gösterdiğine işaret ettiğini söyledi. Cormann, bu gelişimin devam ettiğine yönelik göstergelerin bulunduğunu ifade etti.

OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleicher de görüşmede yaptığı değerlendirmede finansal okuryazarlık ve mesleki eğitim alanlarında iş birliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Schleicher, Türkiye'nin mesleki eğitim alanındaki deneyimlerinin uluslararası iş birlikleri açısından değer taşıdığını belirtti.

Görüşmeye Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ile Bakanlık yetkilileri de katıldı.

