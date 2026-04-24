Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adıyaman'da güneşli havanın ardından yağışlı sistem yeniden etkili olacak. 25 Nisan Cumartesi günü kent genelinde çok bulutlu bir hava beklenirken, en düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. 26 Nisan Pazar günü ise gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Pazar günü sıcaklıkların en düşük 14, en yüksek 21 derece seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor.
İlçelerde beklenen sıcaklıklar şu şekilde:
25 Nisan Cumartesi:
Besni: 8 / 17 derece
Çelikhan: 7 / 18 derece
Gerger: 9 / 21 derece
Gölbaşı: 7 / 20 derece
Kahta: 10 / 22 derece
Samsat: 10 / 22 derece
Sincik: 7 / 17 derece
Tut: 7 / 18 derece
26 Nisan Pazar:
Besni: 11 / 16 derece
Çelikhan: 10 / 16 derece
Gerger: 13 / 18 derece
Gölbaşı: 11 / 19 derece
Kahta: 13 / 20 derece
Samsat: 13 / 20 derece
Sincik: 10 / 15 derece
Tut: 11 / 17 derece
Kaynak : PERRE