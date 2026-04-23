Adıyaman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları gün içerisinde renkli görüntülere sahne oldu.

23 Nisan için günler, aylar öncesinden çalışmalara başlayan, çeşitli gösteriler, renkli kostümlerle sahne alan miniklerin heyecanı ve mutlulukları gözlerinden okundu.

Kent genelinde süren kutlamalar ilk olarak Valilikte başladı. Vali Osman Varol koltuğunu Türkiye Petrolleri Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Özgür Kaşıyuğun'a devretti.

Vali koltuğuna oturan 'minik valinin' ilk isteği ise Adıyaman Emniyet müdürü Arzum Nazman'dan okulların önüne hızlı giden araçları engellemek için radar konulması oldu.Emniyet Müdürü Nazman ise ' Radarlı trafik ekiplerini okulların önlerine yerleştireceklerini, okul önlerinden hızlı geçen araçların kontrollerini yaptırıp, gerekli cezai işlemleri uygulayacaklarını minik valiye iletti.

23 Nisan kutlamaları daha sonra okullarda ve Atletizm Pistinde süren etkinlikler ile devam etti. Miniklerin bugüne özel yaptığı gösteriler büyük beğeni topladı.

