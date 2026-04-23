Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yaptığı değerlendirmelerde hem eğitim, siyaset ve devlet yönetimine ilişkin eleştirilerde bulundu hem de Türkiye'deki siyasi sistem ve Meclis'in işleyişine dair görüşlerini paylaştı. Ağıralioğlu'nun açıklamaları, çocuklar, Meclis ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başlıkları etrafında şekillendi.

'ÇOCUKLARIMIZ BİZİ AFFETSİN' VURGUSU

Ağıralioğlu konuşmasının başında eğitim ve toplumsal sorumluluklara değinerek şu ifadeleri kullandı:

'Çocuklarımız bizi affetsin!

Bizim devlet, başa bela geldikten sonra konuşabiliyor. Başa bela gelmeden konuşamıyor; bizim siyasetçilerimizin en büyük problemi bu. Şimdi bakıyorum ki bayağı esaslı konuşabiliyorlar. 'Çocuklarımız bizi bağışlasın' demek zorunda olan insanlarız! Teneffüsle zil sesiyle, mutlulukla huzurla okumaya, eve güvenle dönmelerine imkân sunmaya, hayatlarını planlayabilme imkânıyla onları buluşturma konusunda başarıya vesile olamadık, bizi bağışlasınlar.'

Ağıralioğlu, çocukların güvenli ve planlı bir yaşam sürdürebilmeleri konusunda devlet ve siyaset mekanizmalarının yeterli başarı gösteremediğini ifade etti.

MECLİS VE DEVLET YAPISINA DAİR DEĞERLENDİRMELER

Ağıralioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işlevine ilişkin değerlendirmelerinde Meclis'in güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

'Meclisiniz Meclis olduğunda devletiniz oluyor, Meclis; Meclis olduğunda yedi düvele karşı iradeniz oluyor. Meclisi meclis olmaktan çıkarınca bugün olduğu gibi karşılaştığımız sorunlara şikâyetiniz oluyor. Bunu iki şeyle birleştirmek zorundayız. Çocuklarımıza karşı sorumluluklarımız, ikincisi meclisin etkin olmasına bağlı olarak sorun çözme kapasitemiz.'

Ağıralioğlu, çocuklara karşı sorumlulukların yanı sıra Meclis'in etkinliğinin artırılmasının sorun çözme kapasitesini doğrudan etkilediğini ifade etti.

SİYASİ SİSTEM VE 23 NİSAN MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin eleştirilerde bulunan Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin yaklaşımını şu sözlerle aktardı:

'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin karnesiyle ilgili Anahtar Parti olarak itirazlarımız var. Türk siyasetini azınlığın elinde rehin bıraktı. Yüzde 50+1'in +1'ini elinde tutanın; yani azınlığın çoğunluğa tahakküm alanını oluşturdu. Demokrasinin işleyiş mekanizmasını bölücülüğün şantajı haline getirdi. İlkesizliklerle yapılan ittifakları meşru hale getirmiş oldu. 23 Nisan, Meclisin açılış yıldönümü bu sebeple Meclisi yeniden etkin hale getirmek sorumluluğu taşıdığımız bir gün bizim için.'

Ağıralioğlu, 'Biz Anahtar Parti olarak alarmları önce çalan devleti, mesuliyetini, vazifelerini daha hadise başa gelmeden yapabilen siyaseti, tedbir alabilen, yönetebilen, ölçebilen siyaseti temsil ediyoruz. Hangi mevzu olursa olsun Türk milletinin çok büyük sorunları vardır. Ama en mühim sorun, sorunları doğru konuşamamaktır' ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Ağıralioğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara verdiği öneme de değinerek şu ifadeleri kullandı:

'Biz pusulamızı çocuklar yapacağız. O yüzdendir ki Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusal egemenliği çocuklarla birleştirmesi; 'Devlet kurduk, millet meclisi inşa ettik, meclisi de açtık. Bu meclise cumhuriyeti ilan ettirdik ve bunu da çocuklarımıza hediye ettik' bağlantısını doğru görmek zorundayız. Meclis çocuk, devlet çocuk, cumhuriyet çocuk. Eşleşmeye bakıyor musunuz?'

