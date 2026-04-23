23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediye başkanlığı makamını temsili olarak çocuklara devretti. Programda çocuklar, Adıyaman'da yaşayan yaşıtları adına söz alarak şehrin ihtiyaçlarına ilişkin taleplerini paylaştı.

Çocuklardan 'Güvenli Şehir' Vurgusu

Etkinlikte deprem sonrası süreçte güvenli yaşam alanlarına dikkat çekildi.

Öğrenciler, ev ve okulların depreme dayanıklı hale getirilmesini, park ve oyun alanlarının artırılmasını ve çocuklar için daha güvenli bir şehir oluşturulmasını talep etti.

Meryem Aydın Başkanlık Makamına Oturdu

Temsili olarak belediye başkanlığı görevini üstlenen Mehmetçik İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Meryem Aydın, çocukların beklentilerini dile getirdi.

Aydın, 'Deprem sonrası yıpranan yolların onarılmasını, park ve bahçelerin daha güvenli hale getirilmesini istiyorum. Çünkü yol demek medeniyet, mutlu çocuklar mutlu yarınlar demektir' dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne Talimat Verildi

Temsili başkan Meryem Aydın, Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürü İsmail Kara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aydın, yolların daha güvenli hale getirilmesini isterken, Kara ise 'Başüstüne başkanım, en kısa sürede gerekli çalışmaları yapacağız' yanıtını verdi.

Tutdere: '23 Nisan Yeni Bir Başlangıçtır'

Etkinlikte konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 23 Nisan'ın önemine dikkat çekerek, Tutdere, '23 Nisan, egemenliğin millete ait olduğunun ilan edildiği, Cumhuriyet'e giden yolun ilk adımıdır. Çocuklarımızın dile getirdiği her talep bizim için yol göstericidir' dedi.

Geniş Katılım Sağlandı

Programa CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, il ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar, aileler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik sonunda Başkan Tutdere, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Tutdere, Valilik Programına da Katıldı

Temsili devir teslim programının ardından Başkan Tutdere, Valilik tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine de katıldı.

Tutdere, burada öğrencilerle bir araya gelerek çocukların bayramını kutladı.

Kaynak : PERRE