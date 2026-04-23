23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kahta Belediyesi tarafından anlamlı ve coşku dolu bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, başkanlık koltuğunu Atatürk İlkokulu (Mektebe Zer) 4. sınıf öğrencisi Ebubekir Eren Şaşmaz'a devretti.

Gerçekleştirilen programda, öğrenci Ebubekir Eren Şaşmaz okulundan belediyeye ait makam aracıyla alınarak Kahta Belediyesi'ne getirildi. Büyük bir heyecan yaşayan Şaşmaz, başkanlık makamına oturarak günü temsili olarak belediye başkanı olarak geçirdi.

ÇOCUK BAŞKAN EBUBEKİR'DEN ÇEVRE, EĞİTİM VE SOSYAL YAŞAM VURGULU TALEPLER

Temsili görev süresinde açıklamalarda bulunan 10 yaşındaki Genç Başkan Ebubekir Eren Şaşmaz; ilçede park sayısının artırılması, okullarda sosyal etkinliklerin çoğaltılması, çevre temizliğine daha fazla önem verilmesi ve okul kantinlerinde sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaların sunulması yönündeki öneri ve taleplerini dile getirdi.

Göreve başlar başlamaz Hüseyin Veli Arı ve Mustafa Taşkıran'ı başkan yardımcısı olarak atayan Şaşmaz, birim müdürleriyle iletişime geçerek çeşitli talimatlar verdi. Özellikle okul kantinlerinin denetlenmesi ve sağlıklı beslenme imkânlarının artırılması konusunda Zabıta Müdürlüğü'ne talimat veren Şaşmaz, ayrıca İtfaiye Müdürlüğü'ne de gerekli yönlendirmelerde bulundu.

BAŞKAN HALLAÇ: 'ÇOCUKLARIMIZIN HAYALLERİ BİZLERE İLHAM VERDİ'

Programın sonunda konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel gün, sadece bir bayram değil; aynı zamanda geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklara duyduğumuz güvenin de bir göstergesidir.'

Başkan Hallaç, 'Bugün çocuklarımızın düşüncelerini dinlemek ve hayallerine ortak olmak bizlere ilham verdi. Kahta Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitimine, haklarına ve sosyal gelişimlerine yönelik desteklerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum' dedi.

PROGRAM HEDİYE TAKDİMİ VE HATIRA FOTOĞRAFLARIYLA SONA ERDİ

Etkinlik sonunda Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç tarafından Genç Başkan Ebubekir Eren Şaşmaz ve yardımcılarına çeşitli hediyeler takdim edildi. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Kaynak : PERRE