Okul bahçesinde düzenlenen kutlama programı,tüm okul öğrencilerinin toplanması saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İstiklal marşının okunmasının ardından teker teker sahneye çıkan öğrenciler, hazırladıkları şiirler ve gösterilerle kendilerini izlemeye gelenlerden tam not aldı.

Miniklerin okuduğu şiirlerde Cumhuriyet sevgisi ve bağımsızlık vurgusu ön plana çıkarken, izleyiciler sık sık alkışlarla öğrencilere destek verdi.

Program kapsamında öğrenciler tarafından sergilenen halk oyunları gösterisi ise büyük beğeni topladı. Renkli kostümler içinde sahneye çıkan çocuklar, sergiledikleri performanslarla izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.

Özellikle ana sınıfı öğrencilerinin hazırladığı gösteriler, izleyenlerden tam not aldı. Miniklerin sahnedeki uyumu ve neşesi, bayramın ruhunu en saf haliyle yansıttı.

Birinci sınıf öğrencilerinin 'Atatürk Çocukları' şarkısı eşliğinde gerçekleştirdiği gösteri ise programın en çok alkış alan bölümlerinden biri oldu. Kırmızı-beyaz kostümleriyle sahneye çıkan öğrenciler, Türk bayrağını simgeleyen görüntüler oluştururken, ortaya çıkan manzara izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

Veliler de çocuklarının bu özel gününe büyük ilgi gösterdi. Okul bahçesini dolduran aileler, çocuklarının sahnedeki performanslarını gururla izlerken, sık sık cep telefonlarıyla o anları kayıt altına aldı.

Öğrencilerin neşesi, öğretmenlerin özverisi ve velilerin ilgisiyle birleşen 23 Nisan coşkusu, ortaya unutulmaz görüntüler çıkardı.

Kent genelinde gün boyu süren etkinliklerle minikler 23 nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.

Kaynak : PERRE