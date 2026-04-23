Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Hallaç, 23 Nisan'ın sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını simgeleyen bir tarih olmadığını, aynı zamanda çocuklara verilen değerin ve duyulan güvenin de en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Bu özel günün milli egemenliğin millete ait olduğunun tescillendiği tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Hallaç, '23 Nisan, çocuklarımızın daha güzel ve umut dolu bir geleceğe ulaşabilmesi için hepimize önemli sorumluluklar yüklemektedir. Onların hayallerine ulaşabileceği bir gelecek inşa etmek en temel görevimizdir' ifadelerine yer verdi.

Kahta Belediyesi olarak çocukların daha iyi koşullarda yetişmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Hallaç, eğitim, spor, kültür ve sanat alanlarında çeşitli projelerin hayata geçirildiğini kaydetti.

Hallaç, 'Güçlü toplumlar, donanımlı ve sağlıklı bireylerle yükselir. Bizler de bu anlayışla çocuklarımızın gelişimine katkı sunmayı sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.

Mesajında Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul kaynaklı üzücü olaylara da değinen Hallaç, hayatını kaybeden öğrenciler için taziye mesajı iletti. Hallaç, 'Hayatını kaybeden öğrenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı öğrencilerimize acil şifalar temenni ediyorum' dedi.

Başkan Hallaç, mesajının sonunda 23 Nisan'ın bağımsızlık ve egemenlik ruhunun yanı sıra çocuklara duyulan inancın en güçlü ifadesi olduğunu vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanları rahmetle andı, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

