Adıyaman Valisi Osman Varol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Türkiye Petrolleri Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Özgür Kaşıyuğun'a devretti.

Valilik makamını devralan Temsili Vali Özgür Kaşıyuğun'a, Adıyaman ile ilgili bazı konular hakkında bazı kurum amirlerini telefonla arayarak talimatlar verdi.

Tüm dünya çocuklarının bayramını büyük bir içtenlikle kutlayan temsili Vali Özgür Kaşıyuğun, 'Bu anlamlı ve özel günde bizlere bu imkanı sunan Vali Osman Varol'a tüm çocuklar adına teşekkür ediyorum. Çocukların sevgiyle, umutla ve huzurla büyüdüğü bir dünya diliyorum' dedi.

23 Nisan'ın, millet iradesinin tecelli ettiği, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı ve demokrasimizin temellerinin atıldığı kutlu bir dönüm noktası olduğunu belirten Vali Osman Varol, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu eşsiz bayram, sadece bir kutlama değil; çocuklarımıza duyduğumuz güvenin, onlara verdiğimiz değerin ve geleceğe olan inancımızın en güçlü ifadesidir. Yarının büyük ve güçlü Türkiye'si, bugün gözlerinde umut, yüreklerinde vatan sevgisi taşıyan çocuklarımızın omuzlarında yükselecektir. Çocuklarımızı millî ve manevi değerlerle yetiştiren kıymetli ailelerimize ve fedakar öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Hayatımıza neşe, umut ve anlam katan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bu anlamlı günün tüm dünya çocuklarına barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum' diye konuştu.