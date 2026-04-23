Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Adıyaman Valiliği bahçesinde gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından yaptığı açıklamada, günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'23 Nisan, Millet İradesinin Tecelli Ettiği Kutlu Bir Gündür'

Ertaş açıklamasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, bağımsızlık ve egemenliğin millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği özel bir gün olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'23 Nisan, millet iradesinin tecelli ettiği; bağımsızlık ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği kutlu bir gündür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gurur ve coşkuyla kutluyoruz.'

'Milli Mücadele Ruhu Milletimizin Azmiyle Zafere Ulaşmıştır'

Milli mücadelenin tarihsel sürecine değinen Ertaş, 'Milli mücadele ruhu; Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı ilk adımla alevlenmiş, milletimizin azim ve kararlılığıyla zafere ulaşmıştır. 'Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' şiarıyla yürütülen bu mücadele, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla taçlanmış; egemenliğin millete ait olduğu gerçeği tarihe altın harflerle yazılmıştır' ifadelerini kullandı.

'TBMM, Milli İradenin Tecelligâhıdır'

Ertaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yalnızca bir yasama organı olmadığını belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Türkiye Büyük Millet Meclisi; sadece bir yasama organı değil, aynı zamanda milli iradenin tecelligâhı, bağımsızlığımızın teminatı ve Cumhuriyetimizin temel taşıdır. Bu kutlu çatı altında şekillenen irade, bugün de ülkemizin geleceğini tayin etmeye devam etmektedir.'

'Çocuklarımız Geleceğimizin Teminatıdır'

23 Nisan'ın çocuklara ithaf edilen yönüne dikkat çeken Ertaş, şu ifadeleri kullandı:

'23 Nisan aynı zamanda çocuklarımızın bayramıdır. Bu yönüyle dünyada eşsiz bir anlam taşımaktadır. Çocuklarımız; yarınlarımızın teminatı, umudumuz ve en kıymetli varlıklarımızdır. Onların güven içinde, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda büyümeleri, nitelikli eğitim almaları ve eşit fırsatlara sahip olmaları en temel sorumluluğumuzdur.'

'Acı Olaylara Rağmen Milli Bilinç Korunacaktır'

Eğitim ortamlarında yaşanan sorunlara da değinen Ertaş, güvenlik konusuna dikkat çekti:

'Ne yazık ki son dönemde okullarımızda yaşanan şiddet olayları, eğitim ortamlarının güvenliği konusunda ciddi endişeler doğurmaktadır. Çocuklarımızın ve eğitim çalışanlarımızın kendilerini güvende hissetmediği bir ortamda sağlıklı bir eğitimden söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle okullarımızda güvenlik önlemlerinin artırılması, önleyici politikaların hayata geçirilmesi ve tüm paydaşların kararlılıkla hareket etmesi artık ertelenemez bir zorunluluktur milli bilincimizden hiçbir şey kaybetmeden evlatlarımızla, yavrularımızla bu acı günleri de, üzücü olayları da atlatarak daha coşkulu bir şekilde kutlamaya devam edeceğiz.'

'Güvenli Olmayan Okul, Geleceği Tehdit Eder'

Ertaş, açıklamasında güvenli eğitim ortamlarının önemini şu sözlerle vurguladı:

'Unutulmamalıdır ki; güvenli olmayan okul, geleceği tehdit eder. Çocuklarımızın korkuyla değil umutla büyümesi, bu milletin en temel meselesidir.'

Her çocuğun eşit haklara sahip olması gerektiğini belirten Ertaş, 'Öte yandan, her çocuğun sağlık, eğitim, barınma ve beslenme gibi temel haklardan eşit şekilde yararlanabildiği bir Türkiye, hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Çocuklarımızı her türlü ihmal ve istismardan korumak, sadece bir görev değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluktur' ifadelerine yer verdi.

'Şehit Çocukları Milletin Emanetidir'

Şehit ailelerine de değinen Ertaş, şu değerlendirmede bulundu:

'Şehitlerimizin bizlere emaneti olan evlatları da başımızın tacıdır. Onlara sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır.'

Ertaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106. yılını idrak ediyoruz. 20 Nisan 1920 tarihinde meclisimizin açılması vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarına bayram olarak hediye etmiştir, armağan etmiştir. Bizler de her 23 Nisan'da bu coşkuyu bilinçli bir şekilde kutluyoruz. Bundan sonra da yüzyıllar boyunca kutlamaya devam edeceğiz' ifadelerine yer yererek açıklamasını tamamladı.

Kaynak : PERRE