Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106'ncı kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Başkan Tutdere, 23 Nisan'ın millet egemenliğinin simgesi olduğunu belirterek, 'Sevgili çocuklar, değerli arkadaşlar, hepinizi selamlıyorum. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu anlamlı günü çocuklarımıza armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum' dedi.

'23 Nisan Tarihi Bir Dönüm Noktası'

23 Nisan'ın Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Başkan Tutdere, '23 Nisan, ülkemiz ve çocuklarımız için yeni bir başlangıcın tarihidir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilanıdır ve Cumhuriyet'e giden yolda atılmış en önemli adımlardan biridir' diye konuştu.

'Adıyaman'da Etkinlikler Düzenlenecek'

Adıyaman'da gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenleneceğini aktaran Başkan Tutdere, 'Bugün Adıyaman'ın dört bir yanında çocuklarımızla birlikte çeşitli etkinliklerle bayramımızı kutlayacağız. Türkiye'nin her tarafında çocuklarımız bu bayramı doyasıya yaşayacak' ifadelerini kullandı.

Başkan Tutdere, mesajının sonunda tüm çocukların bayramını kutlayarak, 'Buradan tüm Adıyamanlı hemşehrilerimin, ülkemizdeki tüm çocukların ve yarınlarımız olan gençlerimizin bayramını kutluyor, hepsine sevgi ve saygılarımı iletiyorum' dedi.

