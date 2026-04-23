23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ak Yol Derneği, çocuklar ve gençler için bir kutlama programı düzenledi. Dernek tarafından yapılan açıklamada, yarının teminatı olarak görülen çocuklarla bir araya gelerek hediyeler verildi.

Ak Yol Derneği Başkanı Yusuf Aslan, dernek adına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'23 Nisan münasebetiyle Ak Yol Derneği olarak, yarınımızın teminatı olan kıymetli gençlerimizin ve çocuklarımızın bayramını büyük bir coşku ve gururla kutladık. Geleceğimizin mimarı olan evlatlarımızın yüzündeki tebessüm, bizlere umut ve güç vermektedir. Onların daha aydınlık yarınlara ulaşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm çocuklarımıza, gençlerimize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun.'

