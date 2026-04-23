Adıyaman Sümer Anaokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen programla coşkuyla kutlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı gösteriler izleyicilerden ilgi gördü.

Okul bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından sahneye çıkan minik öğrenciler, hazırladıkları çeşitli gösterilerle bayram sevincini yansıttı.

Sümer Anaokulu Müdürü İbrahim Kuşkaya programda yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın çocuklara duyulan güvenin ve verilen değerin bir ifadesi olduğunu belirtti. Kuşkaya, çocukların milli değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti.

Etkinlik boyunca veliler de çocukların gösterilerine eşlik etti. Bayraklarla süslenen okulda, 23 Nisan kutlamaları bayram havasında gerçekleştirildi.

