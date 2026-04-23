Adıyaman Valiliği bahçesinde gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından Atatürkçü Düşünce Derneği Adıyaman Şube Başkanı Prof. Dr. Kenan Özcan açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiğini hatırlatan Özcan, 'Çocuklar, ulusal egemenliğin ve Cumhuriyetin en güçlü teminatıdır. 23 Nisan, milletimizin egemenliği saraydan alıp millete verdiği tarihi bir dönüm noktasıdır' dedi.

'Mücadele Sürecek'

Prof. Dr. Özcan, Atatürkçü Düşünce Derneği olarak ulusal egemenliğin korunması için mücadele edeceklerini belirterek, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda halkımızla birlikte mücadele edeceğiz. Egemenliği yeniden ve her koşulda halka vereceğiz. Halkın egemenliği tam anlamıyla tesis edilene kadar mücadele sürecektir' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özcan, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

23 Nisan 1920, milletimizin egemenliği saraydan alıp millete verdiği; 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesinin tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışı ile birlikte, Türk milletinin bağımsızlık iradesi devletin temeline yerleşmiş, ulusal egemenlik en büyük güvencemiz olmuştur. Ulusal Egemenlik aynı zamanda modern Türkiye'nin doğuşudur.

Mustafa Kemal Atatürk, bu büyük günü yalnızca bir yönetim değişikliği olarak görmemiş; egemenliğin gerçek sahibinin millet olduğunu vurgulayarak, bu anlamlı günü çocuklara armağan etmiştir. Çünkü Atatürk'e göre çocuklar, ulusal egemenliğin ve Cumhuriyetin en güçlü teminatıdır.

Ulusal egemenlik; yalnızca bir tarihsel kazanım değil, her gün korunması ve yaşatılması gereken bir değerdir. Bugün bizlere düşen görev; hiçbir kişi, kurum ya da gücün millet iradesinin üzerinde olmadığını bilerek, Cumhuriyetimizin temel ilkelerine kararlılıkla sahip çıkmaktır.

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bilinci; demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve laikliğin (din ve vicdan hürriyeti ve aklın özgürleşmesi) vazgeçilmez temelidir. Bu bilinç zayıfladığı anda, yalnızca Cumhuriyet değil, geleceğimiz de tehlikeye girer. Bu nedenle ulusal egemenlik ilkesini savunmak, hepimiz için tarihsel bir sorumluluktur.

Bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Aslında bu süreç, Mustafa Kemal Atatürk'ün Haydarpaşa'dan Beşiktaş'a geçerken 'Geldikleri gibi giderler' dediği dönemin bir başlangıcıdır.

Daha sonra, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla bu süreç yeni bir aşamaya geçmiş; Anadolu'da yakılan çoban ateşleriyle milli mücadelenin kıvılcımları parlamıştır. Toplanan silahların İngilizlere verilmesi yerine halka dağıtılmasıyla direniş başlatılmış, 'Milletin bağımsızlığı ve ülkenin bütünlüğü tehlikededir' anlayışıyla Havza'da başlatılan mücadele Ankara'da sonuçlanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla yeni bir aşamaya geçilmiştir.

Gazi Meclis, Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş, aynı zamanda devrimleri gerçekleştirerek laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devletinin kurulmasını sağlamıştır.

Ancak bugün gelinen noktada, özellikle Meclis'in yetkilerinin azaltıldığını ve fonksiyonlarının zayıflatıldığını görüyoruz. Türkiye'de egemenliği tehdit eden faktörlerin başında beyin göçü ve demokrasinin zarar görmesi gelmektedir.

Bizler cumhuriyetçi ve Atatürkçü bireyler olarak, bu kazanımları korumak ve güçlendirmek için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti göstermeliyiz. Bu anlamda ben de Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda halkımızla birlikte mücadele edeceğiz.

Egemenliği yeniden ve her koşulda halka vereceğiz. Büyük Önder bunu alıp millete vermiş, padişahın tacını milletin başına koymuştur. Bizler de halkın egemenliği tam anlamıyla tesis edilene kadar mücadeleye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz.

Kaynak : PERRE