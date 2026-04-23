Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda bağımsızlık vurgusunu ön plana çıkararak, günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alsan, 23 Nisan'ın yalnızca bir bayram olmadığını belirterek, Türk milletinin esareti reddederek bağımsızlığı uğruna ayağa kalktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünü hatırlatan Alsan, bu ifadenin tam bağımsızlığın en güçlü anlatımı olduğunu vurguladı. Alsan, bağımsızlığın sadece sınırların korunması anlamına gelmediğini, siyasi, ekonomik ve toplumsal her alanda özgür iradeyle karar verebilme hakkını da kapsadığını belirtti.

Bağımsızlığın her neslin sahip çıkması gereken bir emanet olduğunu dile getiren Alsan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

'Milli iradeyi zayıflatacak her türlü anlayışa karşı durmak, bağımsızlığımızı tartışmaya açtırmamak hepimizin ortak sorumluluğudur.'

Mesajında şehit çocuklarına özel bir vurgu yapan Alsan, bağımsızlık uğruna can veren şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın bir vefa borcu olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

'Bu anlamlı gün, önce şehitlerimizin bizlere emaneti olan evlatlarının bayramıdır. Onların başı dik, geleceği güven içinde bir Türkiye'de büyümesi en büyük sorumluluğumuzdur.'

Alsan, mesajının devamında tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ayrıca başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık uğruna hayatını kaybeden tüm kahramanları rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

