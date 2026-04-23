Adıyaman'da Abuzer-Hatice Yıldırım İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamaların ardından gazeteci oldu.

Öğrenciler, okulda gerçekleştirilen 23 Nisan kutlamalarını haberleştirerek 'küçük gazeteci' rolünü üstlendi.

Etkinliklerde çocuklar, gün boyunca yapılan faaliyetleri yerinde takip edip arkadaşlarıyla röportajlar yaptı.

Programda öğrenciler, 23 Nisan'a özel hazırladıkları etkinlikleri haber diliyle aktararak, 'Her öğrenci kendine özgü etkinlikler düzenledi. 23 Nisan Çocuk Bayramı, çocuklar da bunları gösterilerle kutladı. Herkesin 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ata'mıza çok teşekkür ederiz, bugünü bizlere armağan ettiği için' ifadelerini kullandı.

