Adıyaman Kahta Belediyesi, özel durumlu öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Şeyhbaba Mahallesi'nde bulunan Özel Eğitim Uygulama Okulu 1'inci ve 2'nci kademe öğrencilerine yönelik çocuk oyun grubu kurdu.

Kahta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında okul bahçesine modern çocuk oyun grubu yerleştirildi. Kısa sürede tamamlanan çalışma, öğrenciler ve öğretmenler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Okul öğretmeni Hüseyin Bozkurt, öğrencilerin daha önce oyun oynayabilmeleri için uzak parklara gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, 'Belediye Başkanımız Mehmet Can Hallaç'tan okulumuz için çocuk oyun grubu talebinde bulunduk. Talebimiz kısa sürede karşılık buldu. Öğrencilerimizin mutluluğuna vesile olan Başkanımıza teşekkür ediyoruz' dedi.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın talimatları doğrultusunda harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, oyun grubunun kurulumunu kısa sürede tamamlayarak özel öğrencilerin yüzünü güldürdü. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 'Özel durumlu evlatlarımızın mutluluğu ve gelişimi bizim için her şeyden önemlidir. Çocuklarımızın yüzündeki bir tebessüm, yaptığımız hizmetlerin en büyük karşılığıdır. Onların yanında olmaya ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.