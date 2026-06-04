Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından '5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası' kapsamında Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda farkındalık etkinliği düzenlendi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen programa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Aksoy, Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Akıllı, Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsa Gülgür, Eyyübiye Belediye Başkan Vekili Deniz Demir, Karaköprü Belediye Başkan Vekili Hamza Bayer, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik öncesinde salon girişinde, Kazancı Bedih Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan çevre temalı resim sergisi gezildi. Başkan Vekili Ahmet Aksoy ve beraberindeki protokol üyeleri eserleri inceleyerek öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti. Programın devamında kentteki çeşitli okullardan gelen öğrencilere çevre bilinci konusunda bilgiler verildi.

'Çevreyi korumak geleceğimizi korumaktır'

Açılış konuşmasını yapan Başkan Vekili Ahmet Aksoy, çevreyi korumanın insanı, hayatı ve geleceği korumak anlamına geldiğini vurgulayarak, iklim değişikliği, kuraklık ve çevre kirliliği gibi küresel sorunlara dikkat çekti. Şanlıurfa'nın tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle önemli bir emanet olduğunu ifade eden Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın vizyonu doğrultusunda çevrenin korunması, sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması, geri dönüşüm bilincinin artırılması ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi. Çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine değinen Aksoy, çocukların ve gençlerin doğaya saygılı bireyler olarak yetişmesinin geleceğin en büyük kazanımlarından biri olduğunu belirtti.

Etkinlik kapsamında Haliliye Şehit Mustafa Çiftçi İlkokulu 3-D sınıfı korosu çevre temalı eserler seslendirdi. Ardından Tiyatrocu Hasan Ocakoğlu ve ekibi tarafından çevre bilincini konu alan tiyatro gösterisi sahnelendi. Katılımcılara ayrıca yaklaşan Babalar Günü dolayısıyla hazırlanan bir kamu spotu izletildi.

Çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen resim ve atık pil toplama yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, Başkan Vekili Aksoy ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi. Etkinliğin hazırlanmasına katkı sunan öğretmenlere ise plaket takdim edildi.

Program sonunda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm katılımcılara çevre bilincini destekleyici basılı materyallerin yer aldığı çeşitli hediyeler dağıtıldı.