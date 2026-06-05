Bursa'da düzenlenen Okul Sporları Bocce Türkiye Birinciliği Müsabakalarında Kahta ilçesini temsil eden Körgüden Ortaokulu Kız ve Erkek Bocce Takımları, önemli bir başarıya imza attı.

Müsabakalarda her iki kategoriye katılan Körgüden Ortaokulu takımları, Türkiye üçüncüsü olarak derece elde etti.

Elde edilen başarıyla birlikte okul, kız ve erkek kategorilerinde Türkiye üçüncülüğü kazanarak ilçeye çifte gurur yaşattı.

Söz konusu başarıda Okul Müdürü Mehmet Güneş ile öğretmenler Mustafa Köysüren, Vedat Özdemir ve Sibel Dağıtan'ın katkı sağladığı belirtildi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Körgüden Ortaokulu yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

Kaynak : PERRE