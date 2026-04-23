Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu tarafından, Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekmek ve bölgeye yönelik yardım faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla kermes düzenlendi. Kent meydanında gerçekleştirilen kermesin açılışı, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol tarafından yapıldı. Açılışa sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

'Meydanlarda Olduk, Sahada Olduk'

Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu Başkanı Abdülkadir Kurt, 7 Ekim'den bu yana süregelen dayanışma çalışmalarına dikkat çekerek, '7 Ekim'den bu yana Adıyaman Filistin Platformu olarak bir söz verdik. Meydanlarda olduk, her zaman sahada olduk. Hemen hemen her hafta programlar düzenlemeye devam edeceğiz inşallah. İsrail'in zulmü bitene kadar' dedi.

Sumud Filosu İçin Adıyaman'dan Destek Gemisi

Kurt, Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım filosuna Adıyaman'dan da katkı sunulacağını belirterek şöyle konuştu:

'Dünyada 200, Türkiye'de 100 gemi olmak üzere Sumud Filosu olarak Gazze'ye gönderilecek. Bu gemilerden bir tanesini de Adıyaman'dan göndereceğiz inşallah. Tüm STK'larımız ve paydaşlarımızla birlikte, dualarımızla o gemiyi ulaştıracağız.'

Vali Varol: 'Bu Zulmün Karşısında Durmak Zorundayız'

Açılışta konuşan Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Filistin'de yaşanan insani dramın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Varol, 'Filistin'de özellikle Gazze'de yaşanan zulmün karşısında durabilen, dünyaya doğruyu anlatmaya çalışan birkaç milletten biriyiz. Bunun gururunu yaşıyoruz ancak bu zulmün durdurulması gerektiğine inanıyoruz' dedi.

'Siyasi ve Sivil Çaba Birlikte Yürütülüyor'

Türkiye'nin hem diplomatik hem de insani alanda yoğun bir çaba içinde olduğunu ifade eden Varol, şu değerlendirmeyi yaptı:

'Devletimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız ilk günden bu yana büyük bir gayret içerisindedir. Bir yandan uluslararası alanda bu zulmü duyuruyor, diğer yandan Gazze'deki kardeşlerimize yardım etmeye çalışıyoruz.'

'Adıyaman Bu Davaya Sahip Çıktı'

Adıyaman'ın duyarlılığına dikkat çeken Varol, sivil inisiyatiflerin önemini vurgulayarak şunları söyledi:

'Adıyaman bu davaya güçlü şekilde sahip çıktı. Sivil toplum kuruluşlarımızın sahada olması çok kıymetlidir. Bu çalışmaların devam etmesi, bu davanın gündemde kalması açısından önemlidir.'

Kaynak : PERRE