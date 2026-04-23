Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, AK Parti İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve Gençlik Kolları Başkanı Hasan Ünsal'ı makamında kabul etti.

Gerçekleşen kabulde, Adıyaman'da yürütülen yeniden imar, ihya ve inşa çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirildi. 6 Şubat depremlerinin ardından şehir genelinde devam eden kalıcı konut, altyapı, üstyapı ve sosyal donatı alanlarına ilişkin projelerin mevcut durumu hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, kentte yürütülen kamu yatırımlarının ilerleyişi, planlanan yeni projeler ve sahada sürdürülen çalışmaların koordinasyonu ele alındı. Adıyaman'ın yeniden ayağa kaldırılması sürecinde devlet kurumları ile yerel paydaşlar arasındaki iş birliğinin önemi vurgulanırken, yürütülen çalışmaların hızlandırılması ve etkinliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Ayrıca, şehir genelinde vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik projeler, sosyal destek faaliyetleri ve devam eden hizmetlerin mevcut durumu da gündeme geldi.

