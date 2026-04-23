Besni Kaymakamı Dr. Ahmet Oğuz Aslan, 23 Nisan dolayısıyla öğrencileri makamında kabul etti. Öğrenciler temsili olarak Kaymakamlık makamına oturarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Ziyaret, renkli ve samimi anlara sahne oldu.

Kaymakam Aslan daha sonra Besni Fatih Sultan Mehmet İlkokulu tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına katıldı.

Program kapsamında öğrenciler tarafından sergilenen gösteriler büyük beğeni topladı. Renkli kostümler içinde sahneye çıkan minikler, renkli kostümleri ve sergiledikleri performanslarla izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.

