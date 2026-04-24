Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, 3 Nisan 2026 ile 19 Nisan 2026 tarihleri arasında il genelinde aranan şahısların yakalanması, kamu düzeninin korunması ve suçun önlenmesine yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi.
Yürütülen operasyonlarda, suç işleme potansiyeli bulunan şahıslara yönelik caydırıcılığın artırılması hedeflenirken, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar da aralıksız sürdürüldü.
Gerçekleştirilen operasyonlarda 232 adet sentetik ecza hap ile 43,67 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.
Öte yandan, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen bilinçlendirme faaliyetleri çerçevesinde 5 ayrı etkinlik düzenlendi. Bu etkinliklerde toplam bin 58 kişiye Narko İhbar, UYUMA Projesi ve NARVAS Projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapıan açıklamada, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.
Kaynak : PERRE