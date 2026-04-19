Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 6 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçe merkezinde aynı evde bulunan A.D., E.P., B.K., S.M., S.M. ve S.K., isimli 6 arkadaş iddialara göre marketten alıp yedikleri yiyecekten dolayı fenalaştı. Fenalaşan ve yaşları 17-23 arasında değişen genç kızlar, Gerger İlçe Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada ilk kontrolleri yapılan genç kızlar, daha sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan genç kızların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.