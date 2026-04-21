Adıyaman'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete otomobilin çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yunus Emre Y. idaresindeki 07 CKG 084 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Şaşmaz idaresindeki 34 HGF 379 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Şaşmaz yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA