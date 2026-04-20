Adıyaman'da, bir vatandaş tarafından atık malzemelerin ateşe verilerek çıkarılan yangını olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Gazihandede Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde bulunan atık malzemeler ateşe verildi. Bir vatandaş tarafından yakılan atık malzemelerden yükselen dumanlar çevredeki vatandaşların durumdan şikayetçi olması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler söndürüldü. Atık malzemeleri yakan ve çevreye rahatsızlık veren şahıs ise ekipler tarafından uyarıldı.