Adıyaman'da minibüs ile iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Atatürk Bulvarı Egriçay Köprüsü yakınlarında O.A. idaresindeki 46 AJH 948 plakalı minibüs, Mehmet Emin A. idaresindeki 35 BFU 168 plakalı otomobil, Önder A. idaresindeki 42 ABD 686 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.