(MHP) Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş ile Yönetim Kurulu Üyeleri, il genelinde sürdürülen teşkilat çalışmalarının ikinci ayağında Besni ilçesine kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Gün boyu devam eden program, gerek teşkilat mensuplarının gerekse vatandaşların yoğun katılımıyla canlı ve hareketli bir atmosferde geçti.

Ziyaret kapsamında ilçe teşkilatında düzenlenen toplantıda, yerel çalışmaların mevcut durumu ele alınırken, önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Teşkilatın sahadaki etkinliğinin artırılması, vatandaşla temasın güçlendirilmesi ve parti politikalarının daha geniş kitlelere ulaştırılması yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Programın devamında esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştiren heyet, Besni’de halkla doğrudan temas kurarak talep, öneri ve beklentileri yerinde dinleme fırsatı buldu. İl Başkanı İsmail Gümüş’e gösterilen ilgi ve yakınlık, ziyaretin her aşamasına yansıdı.

Besni’deki temasların, teşkilat içi dayanışmayı pekiştirdiği ve saha çalışmalarına yeni bir ivme kazandırdığı ifade edilirken, MHP Adıyaman İl Başkanlığı’nın ilçe ziyaretlerine planlı şekilde devam edeceği belirtildi.