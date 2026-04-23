Valilik makamını temsili olarak devralan Özgür Kaşıyuğun, geleceğin yöneticilerine yakışır bir özgüven ve sorumluluk bilinciyle kurum amirlerini telefonla arayarak talimatlar verdi.

Tüm dünya çocuklarının bayramını büyük bir içtenlikle kutlayan temsili Vali Özgür Kaşıyuğun, 'Bu anlamlı ve özel günde bizlere bu imkânı sunan Vali Dr. Osman Varol'a tüm çocuklar adına teşekkür ediyorum. Çocukların sevgiyle, umutla ve huzurla büyüdüğü bir dünya diliyorum' dedi.

Vali Varol ise temsili Vali Özgür Kaşıyuğun ile yakından ilgilenerek onun hayallerini, hedeflerini dinledi; Valilik makamının sorumlulukları ve devlet yönetiminin işleyişi hakkında bilgiler paylaştı.

23 Nisan'ın, millet iradesinin tecelli ettiği, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı ve demokrasimizin temellerinin atıldığı kutlu bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Vali Dr. Osman Varol, şu ifadeleri kullandı: 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu eşsiz bayram, sadece bir kutlama değil; çocuklarımıza duyduğumuz güvenin, onlara verdiğimiz değerin ve geleceğe olan inancımızın en güçlü ifadesidir. Yarının büyük ve güçlü Türkiye'si, bugün gözlerinde umut, yüreklerinde vatan sevgisi taşıyan çocuklarımızın omuzlarında yükselecektir. Çocuklarımızı millî ve manevi değerlerle yetiştiren kıymetli ailelerimize ve fedakâr öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Hayatımıza neşe, umut ve anlam katan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bu anlamlı günün tüm dünya çocuklarına barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.'dedi.

