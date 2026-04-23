23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da düzenlenen tören ile kutlandı.

Tören, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenginin konulmasıyla başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği daha sonra Eğriçayı Atletizm pistinde devam etti. Günün önem ve anlamını belirten konuşmayı Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun yaptı. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından bir birinden güzel gösteriler sergilendi. Etkinliğe katılan çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.