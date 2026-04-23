Milletvekili Kurt, mesajında 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla egemenliğin kayıtsız şartsız millete geçtiğini belirterek, bu anlamlı günün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesinin büyük bir vizyonun göstergesi olduğunu ifade etti.

23 Nisan’ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda millet iradesinin en güçlü ifadesi olduğunu vurgulayan Kurt, “Bu büyük emanet, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza bırakılmıştır. Çocuklarımızın daha güçlü, daha müreffeh ve daha güvenli bir Türkiye’de yaşamaları için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Kurt, açıklamasının devamında tüm çocukların bayramını kutlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade etti.

