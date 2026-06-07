KESK Adıyaman Şubeler Platformu, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un İzmir'de yaptığı konuşmada Kürt kadınlarına yönelik kullandığı ifadelerle ilgili açıklamada bulundu. Platform adına konuşan Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynel Polat, söz konusu ifadelerin kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini hedef aldığını belirterek, ayrımcı söylemlerin kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Platform adına konuşan Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynel Polat, ayrımcı söylemlerin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

KESK Adıyaman Şubeler Platformu, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastanenin açılışında yaptığı konuşmada Kürt kadınlarına yönelik kullandığı ifadeleri kınadı. Açıklamada, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesine vurgu yapılırken, anadilinde kamusal hizmet ve eşit yurttaşlık taleplerinin savunulmaya devam edileceği ifade edildi. Ayrıca eski Başbakan Binali Yıldırım'ın söz konusu ifadeler karşısındaki tutumu da eleştirildi. Platform adına açıklama yapan Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynel Polat, söz konusu söylemlerin cinsiyetçi, ayrımcı ve aşağılayıcı olduğunu belirterek Kürt kadınlarından özür dilenmesi çağrısında bulundu.

Kadınların Mücadelesine Yönelik Bir Saldırıdır'

Kürt kadınlarının tarih boyunca hem kadın olmaktan kaynaklı eşitsizliklere hem de kimliklerinden dolayı maruz bırakıldıkları ayrımcılığa karşı mücadele ettiğini belirten Başkan Polat, 'Kürt kadınları demokrasi, özgürlük, eşitlik ve barış mücadelesinin en önemli öznelerinden biri olmuştur. Bu nedenle Kürt kadınlarını hedef alan her saldırı, aynı zamanda kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesine yönelik bir saldırıdır' ifadelerini kullandı.

'Anadilinde Hizmet Talebi Haklıdır'

Kürt kadınlarının yürüttüğü mücadelenin aynı zamanda dil, kültür ve kimlik mücadelesi olduğunu vurgulayan Başkan Polat, 'Bugün hâlâ milyonlarca yurttaşın kamusal hizmetlere, eğitime, sağlığa ve adalete kendi anadilinde erişememesi önemli bir demokratik sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Yaşanan bu tür olaylar, anadilinde kamusal hizmet talebinin ne kadar haklı ve meşru olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır' dedi.

'Irkçılığı ve Cinsiyetçiliği Besliyor'

Kadın bedenini ve kadın kimliğini mizah malzemesi haline getiren yaklaşımların kabul edilemeyeceğini belirten Başkan Polat, 'Irkçılığı ve cinsiyetçiliği besleyen bu tür söylemler toplumsal eşitsizlikleri derinleştirmekte ve kadınların yıllardır sürdürdüğü hak ve özgürlük mücadelesini hedef almaktadır' dedi.

Başkan Polat, açıklamasının devamında şu ifadeler yer verdi:

'İzmir'de gerçekleştirilen bir hastane açılışında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç tarafından 'fıkra' adı altında dile getirilen ve Kürt kadınlarını hedef alan cinsiyetçi, ayrımcı ve aşağılayıcı ifadeleri kabul etmiyor, en güçlü biçimde kınıyoruz.

Kadınları etnik kimlikleri, dilleri, kültürleri ve aidiyetleri üzerinden aşağılayan, değersizleştiren ve hedef gösteren bu tür söylemler; yalnızca bireysel bir nezaketsizlik ya da talihsiz bir mizah örneği değildir. Bu ifadeler, yıllardır kadınların bedenleri ve kimlikleri üzerinde tahakküm kurmaya çalışan erkek egemen, cinsiyetçi ve ayrımcı zihniyetin dışavurumudur.

Kürt kadınları, tarih boyunca hem kadın olmaktan kaynaklı eşitsizliklere hem de kimliklerinden dolayı maruz bırakıldıkları ayrımcılığa karşı mücadele etmiş; demokrasi, özgürlük, eşitlik ve barış mücadelesinin en önemli öznelerinden biri olmuştur. Bu nedenle Kürt kadınlarını hedef alan her saldırı, aynı zamanda kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesine yönelik bir saldırıdır.

Kürt kadınlarının yürüttüğü eşitlik ve özgürlük mücadelesi aynı zamanda dil, kültür ve kimlik mücadelesidir. Bugün hâlâ milyonlarca yurttaşın kamusal hizmetlere, eğitime, sağlığa ve adalete kendi anadilinde erişememesi önemli bir demokratik sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Yaşanan bu tür olaylar, anadilinde kamusal hizmet talebinin ne kadar haklı ve meşru olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. İnsanların diliyle, kültürüyle ve kimliğiyle eşit yurttaşlar olarak kabul edilmediği koşullarda ayrımcı ve ötekileştirici yaklaşımlar da varlığını sürdürmektedir. Toplumsal barışın, demokratikleşmenin ve gerçek eşitliğin yolu; herkesin kendi dili, kültürü ve kimliğiyle kamusal yaşamda özgürce var olabilmesinden geçmektedir.

Kadın bedenini ve kadın kimliğini mizah malzemesi haline getiren, kadınları aşağılayan ve ötekileştiren hiçbir yaklaşım kabul edilemez. Irkçılığı ve cinsiyetçiliği besleyen bu tür söylemler, toplumsal eşitsizlikleri derinleştirmekte ve kadınların yıllardır sürdürdüğü hak ve özgürlük mücadelesini hedef almaktadır.

Rahmi Koç'un kullandığı ifadeler karşısında kamuoyunda yükselen haklı tepkilerin dikkate alınması ve Kürt kadınlarından açık bir şekilde özür dilenmesi gerekmektedir. Toplumsal sorumluluk taşıyan hiçbir kişi ya da kurum, ayrımcı ve nefret içerikli söylemleri 'mizah' gerekçesiyle meşrulaştıramaz.

Ayrıca söz konusu cinsiyetçi ve ayrımcı ifadeler dile getirilirken yanında bulunan ve bu söylemler karşısında herhangi bir itiraz geliştirmeyen, aksine gülerek eşlik eden eski Başbakan Binali Yıldırım'ın tutumunu da kabul etmiyoruz. Kadınları ve Kürtleri hedef alan ayrımcı söylemler karşısında sessiz kalmak ya da bunları olağan karşılamak, ayrımcılığın yeniden üretilmesine katkı sunmaktadır. Toplumsal barıştan, eşitlikten ve insan onurundan yana sorumluluk taşıyan herkesin bu tür söylemlere karşı açık bir tavır alması gerekir. Bu nedenle Binali Yıldırım'ın sergilediği yaklaşımı da kınıyoruz.

KESK Adıyaman Şubeler Platformu olarak; kadınların kimliğine, diline, kültürüne ve yaşam hakkına yönelik her türlü cinsiyetçi, ayrımcı ve ırkçı söylemin karşısında olmaya devam edeceğiz. Eşitlikten, özgürlükten, halkların kardeşliğinden ve kadınların ortak mücadelesinden yana tutum almaya; kadınların kazanımlarını hedef alan her türlü anlayışa karşı mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda herkes için anadilinde kamusal hizmet, anadilinde eğitim ve eşit yurttaşlık taleplerini savunmayı sürdüreceğiz.

Kadınların onurunu, emeğini ve mücadelesini hedef alan hiçbir söylemi kabul etmiyoruz.

Yaşasın kadınların örgütlü mücadelesi!'

Adıyamanlılar net

Kaynak : PERRE