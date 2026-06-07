Basın açıklamasına CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, DEM Parti Adıyaman İl Eş Başkanları Memet Bayır ve Gönül Şahin, KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Zeynel Poşat, İHD Adıyaman Şube Başkanı Avukat Bülent Çınar, eski Adıyaman Milletvekili Dr. Behçet Yıldırım, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

'Kadın düşmanlığı ile Kürt düşmanlığı aynı kaynaktan beslenmektedir'

Platform adına açıklamayı okuyan Aslı Demirci, erkek egemen sistem ile inkârcı ve ayrımcı anlayışların birbirinden bağımsız olmadığını savunarak, kadınlara ve Kürt kadınlarına yönelik söylemlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Demirci, açıklamasında son günlerde Kürt kadınlarına yönelik kamuoyuna yansıyan bazı ifadelerin ayrımcı ve aşağılayıcı nitelikte olduğunu belirterek, bu tür söylemlerin tarihsel olarak Kürt halkına yönelik inkâr ve tahakküm politikalarının bir yansıması olduğunu öne sürdü.

'Kürt kadınları toplumsal mücadelenin öznesidir'

Açıklamada, Kürt kadınlarının yalnızca toplumsal cinsiyet eşitsizliğine değil, savaş politikalarına, ayrımcılığa, yoksulluğa ve asimilasyon politikalarına karşı da mücadele yürüttüğü ifade edildi.

Kürt kadınlarının toplumsal yaşamda ve siyasette aktif rol üstlendiğinin vurgulandığı açıklamada, bu nedenle hedef alındıklarının düşünüldüğü kaydedildi.

Nafaka düzenlemesine ilişkin değerlendirme

Kadın Platformu açıklamasında, son dönemde kamuoyunda tartışılan nafaka düzenlemelerine de yer verildi.

Anayasa Mahkemesi'nin yoksulluk nafakasına ilişkin düzenlemeyi iptal etmesinin ardından oluşan sürece değinilen açıklamada, nafaka hakkının kadınların ekonomik güvenceleri açısından önemli olduğu savunuldu.

Türkiye'de kadınların önemli bir bölümünün güvencesiz çalışma koşullarında yaşamını sürdürdüğünün ifade edildiği açıklamada, nafaka hakkına yönelik olası değişikliklerin kadınların ekonomik durumunu olumsuz etkileyebileceği görüşü dile getirildi.

'Kadınların kazanılmış haklarını korumaya devam edeceğiz'

Platform tarafından yapılan açıklamada, kadınların elde ettiği hakların korunması gerektiği belirtilerek, kadınların ekonomik ve sosyal haklarını etkileyebilecek düzenlemelere karşı mücadele edileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Kürt kadınlarına yönelik ayrımcı söylemlere karşı çıkılacağı, kadın haklarının korunması için çalışmaların sürdürüleceği ve eşitlik temelinde bir yaşam talebinin devam edeceği vurgulandı.

Basın açıklaması sloganlarla sona erdi

Mimar Sinan Parkı'nda gerçekleştirilen basın açıklaması, katılımcıların kadın hakları ve eşitlik taleplerine ilişkin sloganlar atmasının ardından sona erdi. Adıyaman Kadın Platformu üyeleri, kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal yaşamda eşit temsil edilmesi yönündeki taleplerini yineledi.

Kaynak : PERRE