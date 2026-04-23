Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, milli egemenliğin anlamına ve çocukların gelecekteki rolüne dikkat çekti. Doğan, 23 Nisan’ın sadece bir bayram olmadığını, aynı zamanda millet iradesinin ortaya konduğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Çocuklara bırakılan bu mirasın, Cumhuriyetin en güçlü temellerinden biri olduğunu belirten Doğan, özellikle deprem sonrası süreçte çocukların yaşam koşullarının önemine vurgu yaptı.

Milli Egemenlik Ve Tarihi Anlam

Doğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla birlikte millet iradesinin yönetimde söz sahibi olduğunu belirterek, bu sürecin bağımsızlık mücadelesinin en önemli adımlarından biri olduğunu ifade etti. 23 Nisan’ın çocuklara armağan edilmesinin, geleceğin genç nesillere emanet edildiğinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Adıyaman’da Çocuklar İçin Vurgu

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine değinen Doğan, çocukların güvenli ve sağlıklı ortamlarda büyümesinin öncelikli olması gerektiğini belirtti. Eğitim ve sosyal yaşam şartlarının iyileştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Gelecek Ve Umut Mesajı

23 Nisan’ın yalnızca bir kutlama olmadığını ifade eden Doğan, çocukların yüzünün güldüğü, eşitliğin ve adaletin güçlendiği bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

23 Nisan Kutlaması

Açıklamasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarını anan Doğan, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.