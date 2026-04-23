TBMM Başkanlık Divan Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada milli egemenliğin anlamına ve çocukların Türkiye’nin geleceğindeki yerine dikkat çekti. Vekil Şan, Gazi Meclis’in kuruluşunun yıl dönümünde çocuklara armağan edilen bu özel günün, milletin kendi kaderini belirlediği tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Çocukların ülkenin en önemli değeri olduğunu vurgulayan Şan, onların huzurunun Türkiye’nin yarınlarını şekillendireceğini dile getirdi.

Milli Egemenlik Vurgusu

Şan, 23 Nisan’ın yalnızca bir bayram olmadığını belirterek, millet iradesinin en güçlü şekilde ortaya konduğu gün olduğunu ifade etti. Bu anlamlı günün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara duyduğu güvenin de bir göstergesi olduğunu söyledi.

Çocuklar Geleceğin Teminatı

Bir hekim, akademisyen ve baba olarak çocukların önemine değinen Şan, “Çocuklarımızın huzuru, milletimizin geleceğidir. Onların gülen yüzü, bu ülkenin en büyük zenginliğidir” ifadelerini kullandı.

23 Nisan Kutlama Mesajı

Şan, açıklamasının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmetle anarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Haber: Adıyamanlılar Net