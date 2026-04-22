TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, milli egemenliğin anlamına ve çocukların Türkiye’nin geleceğindeki rolüne dikkat çekti. 23 Nisan’ın Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik iradesini tüm dünyaya ilan ettiği önemli bir tarih olduğunu belirten Babar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla birlikte milli iradenin hayata geçtiğini ifade etti. Çocuklara armağan edilen bu anlamlı günün, gelecek nesillere verilen değerin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Milli Egemenlik Ve Tarihi Önemi

23 Nisan’ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda millet iradesinin simgesi olduğunu ifade eden Babar, bağımsızlık ve egemenliğin milletin en temel hakkı olduğunu vurguladı. Bu bilincin gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Çocuklar Geleceğin Teminatı

Çocukların ülkenin yarınlarını şekillendirecek en önemli değerler olduğunu ifade eden Babar, onların tarihini bilen, değerlerine sahip çıkan ve vatanını seven bireyler olarak yetiştirilmesinin ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Güçlü bir Türkiye’nin ancak bilinçli ve ahlaklı nesillerle mümkün olacağını dile getirdi.

Gelecek Nesillere Sorumluluk

Geçmişten alınan ilhamla geleceğe emin adımlarla yürünmesi gerektiğini belirten Babar, çocuklara daha güçlü, daha huzurlu ve daha müreffeh bir ülke bırakmanın önemine dikkat çekti. Çocukların umut dolu bakışlarının Türkiye’nin geleceği açısından büyük anlam taşıdığını ifade etti.

23 Nisan Kutlama Mesajı

Yusuf Babar, açıklamasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanları rahmet ve minnetle anarak, milletin ve çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.