Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde gerçekleştirilen belediye başkanlığı ve belediye meclisi ara seçimlerinin oy verme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Kesin olmayan sonuçlara göre altı beldede belediye başkanlığı yarışını kazanan isimler de netlik kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta, 6 belde ile ülke genelindeki mahallelerde yapılan ara seçimlerde oy verme işleminin saat 17.00 itibarıyla sona erdiğini açıkladı. Seçimlerde toplam bin 164 sandıkta 371 bin 870 kayıtlı seçmen için oy verme işlemi gerçekleştirildi.

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri için sandık kuruldu. Türkiye genelinde ise 355 mahallede muhtarlık, 37 mahallede ihtiyar heyeti ara seçimi yapıldı.

YSK Başkanı Serdar Mutta, yaptığı yazılı açıklamada, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane Merkez ilçesine bağlı Tekke ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği ara seçimlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Mutta, ülke genelinde 355 mahallede muhtarlık ve 37 mahallede ihtiyar heyeti ara seçimlerinin de yapıldığını belirterek, 'Toplam bin 164 sandıkta 371 bin 870 kayıtlı seçmen ile oy verme işlemi gerçekleştirilmiştir. Seçim takviminde belirlenen saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona ermiştir' ifadelerini kullandı.

YSK tarafından oy verme süreci boyunca seçimlerin düzen içinde yürütülmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Mutta, seçim iş ve işlemlerinin genel olarak sorunsuz şekilde tamamlandığının tespit edildiğini kaydetti.

Oy verme işleminin ardından sandık kurullarınca sayım ve döküm işlemlerine başlandığını belirten Mutta, sandık sonuç tutanaklarının mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak imza altına alınacağını bildirdi.

Mutta açıklamasında, 'Sayım ve döküm işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, sandık sonuç tutanakları sandık kurulu üyeleri tarafından düzenlenerek imza altına alınacaktır. Düzenlenen sandık sonuç tutanaklarına ilişkin veriler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda seçim bilişim sistemine aktarılacaktır' dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinde AK Parti adayı Mustafa Karadağ belediye başkanlığına seçildi.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde MHP adayı Hikmet Temizel seçimi kazandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde AK Parti adayı Mustafa Özer belediye başkanı seçildi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinde AK Parti adayı Mustafa Altın seçimden birinci çıktı.

Gümüşhane Merkez ilçesine bağlı Tekke beldesinde AK Parti adayı Kemalettin Aydın belediye başkanlığını kazandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde ise CHP adayı Nazım Demirkol belediye başkanlığına seçildi.

YSK Başkanı Mutta, seçim sürecine katılan vatandaşlara, seçim görevlilerine, sandık kurulu üyelerine, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele ve tüm görevlilere teşekkür etti.

Mutta, açıklamasında, 'Şahsım ve Yüksek Seçim Kurulu adına sonuçların milletimize hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerine yer verdi.

Adıyamanlılar net

Kaynak : PERRE