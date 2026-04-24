Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde Haftalık Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman başkanlığında düzenlenen toplantıya birim amirleri katıldı.
Toplantıda, il genelindeki genel durum ile asayiş hizmetlerine ilişkin faaliyetler ele alındı. Yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, mevcut uygulamalar gözden geçirilerek alınacak tedbirler görüşüldü.
Emniyet birimlerinin sahadaki faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik planlamaların da yapıldığı toplantıda, kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
Kaynak : PERRE
Kaynak: Perre Haber Ajansı